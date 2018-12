Dorpscafé voorlopig beschermd als monument

Estaminet ‘Au Cher Ami’ in Drogenbos is voorlopig beschermd als monument. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Bourgeois neemt die stap omwille van het unieke café-interieur van het pand.

“In Vlaanderen wordt het steeds zeldzamer om een echt dorpscafé tegen te komen. En al zeker als je op zoek gaat naar een café-interieur dat honderd jaar oud is. Zo’n uniek café-interieur vind je nog in Estaminet ‘Au Cher Ami’ in Drogenbos en daarom beschermen we dit pand als monument”, aldus minister-president Geert Bourgeois. Het café, dat nu ‘k Zeg A Moda heet, ligt op het kruispunt van de Grote Baan en de Sterstraat. “Het driehoekige omhaagde voorpleintje met kastanje en lindebomen is eeuwenoud. De buitenkant van het estaminet heeft alle kenmerken van een negentiende-eeuwse landelijke herberg. In het authentiek burgerlijk caféinterieur uit het begin van de jaren 1920 zijn de typische elementen als de houten banken en lambrisering, het toogmeubel en de glazenkast mooi bewaard”, zegt Bourgeois.

Geschiedenis

Volgens de archieven was het Marie Hemeryck die in 1865 er voor het eerst een herberg uitbaatte. Wat later kwam er een danszaal bij. “Kastelein Philippe Slinckx-Van Impe zorgt begin jaren 1920 voor een nieuw interieur, dat vandaag nog altijd gebruikt wordt. Meubelmaker A. Van Lierde uit het nabijgelegen Ruysbroeck zorgde voor de uitvoering. De meubelmaker was zo trots op zijn realisatie dat hij zijn naam met een koperen plaatsje op de toog vereeuwigde”, zegt Bourgeois. Het café en interieur krijgen dus bescherming omwille van de historische en architecturale waarde. Er volgt nu een openbaar onderzoek en over negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.