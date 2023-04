Dreambaby sluit nog geen jaar na verhuizing naar Vilvoorde: 'Toch is er nog hoop'

De Dreambaby op de Schaarbeeklei opende nog maar vorig jaar in juni de deuren na de verbouwing van de naastgelegen Colruyt-vestiging. Voordien was de Dreambaby gevestigd op de Brusselsesteenweg net over de grens met Eppegem. “Het is bizar om dan nu aan te kondigen dat je gaat sluiten”, reageert schepen van Lokale Economie Didier Cortois (Open VLD). “Ik hield mijn hart vast toen ik het nieuws hoorde maar de Dreamland op de Hendrik I-lei wordt voorlopig gevrijwaard. Dat is echt nog een instituut in Vilvoorde. Het is natuurlijk een drama voor de mensen die er werken maar de impact van een sluiting van de Dreambaby is wel kleiner voor de Vilvoordenaar. Het is wel afwachten wat de overnemer in petto heeft met de Dreamland. Ik ben argwanend. Ik denk dat vandaag geen enkele dergelijke keten veilig is. Dreambaby is het slachtoffer van de boomende onlineverkoop waarbij het niet meer uitmaakt waar een winkel zich bevindt.”

Vakbondsman Wilson Wellens (ACLVB) legt zich nog niet neer bij de sluiting. “Het kan altijd nog zijn dat die Dreambaby open blijft”, reageert hij. “We moeten sterk benadrukken dat die sluiting van die zes vestigingen en het verlies van die 192 jobs nog maar een intentieverklaring is. We hebben toch al een vijftal data geprikt in mei om te onderhandelen in de informatie-en consultatiefase. Zijn het er wel 192? Kan het niet met minder? Is dat wel nodig? Zijn er andere oplossingen? Dat zijn dé vragen die we pertinent gaan stellen. Ik ben ervan overtuigd dat als we dat werk goed doen we met minder dan 192 verloren jobs gaan buitenkomen.”

“Ik heb dus zeker nog hoop”, vervolgt Wellens. “Het klinkt misschien bizar maar het is voor het eerst sinds lange tijd dat we nog eens een werkgever hebben die meteen zegt dat hij de procedure-Renault inroept. We hebben ook niet moeten vragen om de winkels te sluiten; dat hebben ze zelf gedaan. Ze hebben ook zelf een empathische communicatie opgesteld. Dat toont al aan dat ze het ‘goed’ bedoelen, ondanks het slechte nieuws. Er worden geen juridische tactieken gebruikt zoals bij Delhaize om de verantwoordelijkheid te ontlopen.”

Dat creëert volgens Wellens meteen een heel andere sfeer. “Het zorgt voor een dynamiek waarbij je samen constateert dat die markt krimpt en dat de onlineverkoop er op inhakt. De vraag is dan hoe gaan we hier gaan uitgeraken. Zij zien dat er een aantal zaken niet renderen. Nu is het aan ons om te zien of we ze nog rendabel kunnen maken. Mijn ervaring is wel dat je uit zo’n eerste onderhandelingsfase komt met een situatie die beter is dan wat initieel werd voorgesteld.”