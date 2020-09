Dreigt halftijds onderwijs ook in Vilvoordse scholen?

Na het GISO in Machelen dreigen nog andere scholen in de regio over te moeten schakelen op code oranje omdat er in de gemeente te veel besmettingen zijn. Dat zegt de Risk Assessment Group (RAG). Met name in de 19 Brusselse gemeenten en Vilvoorde zou de situatie zo acuut zijn dat het sterk aanbevolen wordt om de lokale crisiscel samen te roepen.

Vorige week vrijdag kleurde het GISO in Machelen als eerste school in Vlaanderen oranje. Leerlingen van de tweede en de derde graad krijgen er sinds deze week halftijds thuis les. De school nam de beslissing na een rapport van de Risk Assessment Group. Die vond dat in de gemeente te veel besmettingen waren om alle leerlingen veilig naar school te laten gaan.

Diezelfde Risk Assessment Group vroeg toen ook aan de gemeenten Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel en Kraainem om in hun lokale crisiscel de situatie grondig te analyseren. Een week later blijkt dat de toestand in Machelen, Kraainem, Grimbergen en Wemmel zodanig verbeterd is, dat code oranje niet langer nodig is, al blijft verdere opvolging volgens de RAG wel aanbevolen.

Zorgwekkend blijft de situatie in Vilvoorde. Daar is het volgens de RAG sterk aanbevolen om de lokale crisiscel samen te roepen. Ook in Antwerpen en de 19 Brusselse gemeenten is dat het geval. Vraag is nu of bijvoorbeeld Vilvoorde zal ingaan op het advies van de RAG.

In een aantal andere gemeenten is de situatie niet zo acuut, al vraagt de RAG wel om de situatie er goed op te volgen. In onze regio gaat het om Asse en SInt-PIeters-Leeuw.