Drie mannen die in restaurant inbraken gearresteerd: “Link met nog andere inbraken”

De politie van Grimbergen kon afgelopen weekend drie verdachten arresteren die een diefstal in een restaurant in Strombeek-Bever pleegden. De arrestatie kwam er dankzij een snelle interventie van meerdere politieploegen uit verschillende zones. De politiezone hield ook een grote actie waarbij 25 processen-verbaal werden uitgeschreven.

Afgelopen zaterdag krijgt de politie in de vroege ochtend melding van een inbraak in een restaurant in Strombeek-Bever. De eigenaar van het horecapand zag op zijn beveiligingscamera’s hoe drie mannen zich de toegang verschaften tot zijn zaak en op zoek waren naar een waardevolle buit. “Samen met de politiezones AMOW en VIMA stelden we een perimeter op, waardoor we drie verdachten konden arresteren”, meldt de politiezone Grimbergen. “De verdachten -die nog gelinkt kunnen worden aan twee andere inbraken- werden aangehouden in afwachting van verdere juridische stappen.”

De politie van Grimbergen organiseerde het voorbije weekend ook een grote actie op basis van nummerplaatherkenning. “Zo is er vier keer drugs in beslag genomen en werd ook een proces-verbaal opgemaakt voor drugs in het verkeer. Daarnaast werd een rijbewijs ingetrokken en is er een lachgasfles in beslag genomen. Ook vijf niet-verzekerde voertuigen zijn in beslag genomen”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans. “Een bestuurder die geseind stond voor afname van een DNA-staal, werd eveneens staande gehouden.”

Twee voertuigen van bestuurders waarvan het rijbewijs eerder was ingetrokken, zijn ook aan de kant gezet. “Tot slot waren er nog pv’s voor openbare dronkenschap, het rijden zonder rijbewijs, vervallen keuring, schriftvervalsing, gsm’en achter het stuur en gordeldracht”, aldus Braeckmans.