“We mogen meer dan tevreden zijn met het resultaat in een provincie die voor Vlaams Belang altijd al een moeilijke is geweest”, zegt Dries Van Langenhove uit Opwijk, die als onafhankelijke de lijst voor de Kamer trok in Vlaams-Brabant.

Vlaams-Belang wint ook in Vlaams-Brabant fors, maar wel wat minder dan in de rest van Vlaanderen. “Ik denk dat we daar blij om mogen zijn, want Vlaams-Brabant is traditiegetrouw voor Vlaams-Belang een moeilijke provincie”, reageert Van Langenhove (Onafh.). “Hoe het met het cordon sanitaire zal evolueren, daar kan ik voorlopig weinig over zeggen. Dat zal blijken in de komende weken.”