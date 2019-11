Drogenbos opent buurtrestaurant

Het buurtrestaurant is een initiatief van het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos. “Eén keer per week, op woensdagmiddag tussen half twaalf en twee uur, is iedereen welkom in zaal De Regenboog langs de Grote Baan”, legt schepen van Sociale Zaken Myriam Claessens uit. “Het eten wordt bereid door een team van enthousiaste vrijwilligers.” De ingrediënten krijgt het buurtrestaurant gratis van een aantal supermarkten en andere partners. “Met dit initiatief willen voedselverspilling tgengaan, sociale contacten versterken en gezonde, betaalbare maaltijden aanbieden”, aldus OCMW-voorzitter Valérie Cogels.