Drogenbos snelst groeiende gemeente in Vlaanderen

Drogenbos is de snelst groeiende gemeente in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen, dat de bevolkingsgroei in Vlaamse gemeenten tussen 2015 en 2020 onder de loep nam. In Drogenbos bedraagt de groei 8,3%. In de Vlaamse top-10 vinden we verder ook Machelen, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem terug.

Drogenbos telt vandaag ongeveer 5.700 inwoners. Vijf jaar geleden waren er dat nog 500 minder. Onze regio is – niet geheel onverwacht – sterk vertegenwoordigd in de lijst met snel groeiende gemeenten. Onze regio groeit vooral in het gebied rond de luchthaven van Zaventem en de Rand rond Brusel. Zo nam het aantal inwoners in Machelen sinds 2015 met 8% toe, in Vilvoorde met 7,3% en Zaventem met 6,4%. Statistiek Vlaanderen berekende dat 1 op de 10 gemeenten een bevolkingsgroei van 5% of meer hebben. In Halle-Vilvoorde is dat bijna 1 op de 3 gemeenten.

Een Vlaamse gemeente groeide de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 2,5%. Maar liefst 25 gemeenten van Halle-Vilvoorde liggen boven dat gemiddelde. In drie gemeenten in onze regio is het aantal inwoners tussen 2015 en 2020 afgenomen. In Bever en Gooik is dat aantal te verwaarlozen, in Linkebeek nam het aantal inwoners met 1% af.