Drogist die vergif verkocht als reinigingskuur riskeert 18 maanden cel met uitstel

Een drogist uit Lennik heeft zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van een 41-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw. Volgens het parket stierf ze nadat ze onkruidverdelger had ingenomen die ze had gekocht bij de beklaagde. De vrouw had magnesiumsulfaat gevraagd, maar de drogist zou haar het giftige natriumchloraat hebben gegeven. De openbaar aanklager eist 18 maanden cel met uitstel tegen de man.

Het slachtoffer wilde samen met een vriend een alternatieve reinigingskuur ondergaan en trok in juni 2013 naar een drogist in Lennik. Ze bestelde er magnesiumsulfaat en kreeg een zak met wit poeder mee. “De beklaagde had naar eigen zeggen nog wat zakken magnesiumsulfaat in zijn stock liggen, die hij 20 jaar geleden had aangekocht”, aldus de openbaar aanklager. Volgens het parket lagen er verschillende chemicaliën en producten in zijn voorraad die niet voorzien waren van een etiket of een label. Nadat de vrouw het poeder had ingenomen met water, werd ze ziek. Ze belandde uiteindelijk in het ziekenhuis, waar ze overleed.

Het parket vervolgt de drogist nu en eist 18 maanden cel met uitstel. “Door het verkeerde product mee te geven heeft de beklaagde door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid onopzettelijk de dood veroorzaak van het slachtoffer.” De verdediging vraagt de vrijspraak voor de drogist. “De zak met poeder is door de familie naar de politie gebracht, maar het is niet bewezen dat dat het poeder was dat de drogist heeft verkocht”, aldus de advocaat van de beklaagde.