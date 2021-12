Drugsbende opgerold die cannabisplantage had in Halle

De politie heeft een drugsbende opgerold die een cannabisplantage uitbaatte in Halle. In een woning werden begin december 800 planten aangetroffen. Acht mensen werden opgepakt, twee van hen blijven aangehouden.

Begin deze maand viel de politie op zestien adressen binnen in Brussel, Vlaams-Brabant en Antwerpen. “In Halle werden 800 cannabisplanten ontdekt in een woning. In een tweede woning werd een drugsinstallatie in opbouw aangetroffen”, laat de politie weten. “Verder werd ook 75.000 euro, twee wapens, drie voertuigen en kleine hoeveelheden drugs in beslag genomen. In totaal werden acht verdachten opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht. Twee van hen blijven aangehouden.”

De politie kwam de bende op het spoor nadat het in Brussel een geparkeerd voertuig controleerde. "De bestuurder bleek in het bezit te zijn van een grote som geld en een kleine hoeveelheid drugs. De man heeft daarna de teelt en verkoop van drugs voortgezet samen met zijn kompanen. Dankzij drie maanden intensief speurwerk werd het crimineel netwerk ontmanteld”, aldus de politie.

Foto: Archief RINGtv