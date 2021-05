Druivenfeesten gaan zeker door: “Inwoners smachten ernaar”

Vandaag beslist het Overlegcomité over de zomermaanden. Onder meer de festivals staan op de agenda. Maar wat er ook beslist wordt, de Druivenfeesten in de gemeente Overijse gaan door. Al zullen ze er wel iets anders uitzien dan normaal.

De Druivenfeesten zijn gepland van 20 tot en met 26 augustus. In welke vorm ze doorgaan, hangt af van de beslissingen die het Overlegcomité neemt. De feesten gaan sowieso niet door in de Markthallen, want dat is tot eind oktober ingericht als vaccinatiecentrum. “We wilden sowieso de feesten al buiten laten doorgaan omdat dat veiliger is”, zegt schepen Leo Van den Wijngaert aan Radio 2. “Daarom plannen we alles op het Begijnhofplein en het Justus Lipsiusplein. Die pleinen zijn makkelijker controleerbaar.”

Vorig jaar werden de Druivenfeesten afgelast omwille van het coronavirus, maar dit jaar gaan ze zeker door. Hoeveel mensen er aanwezig mogen zijn is nog niet duidelijk. Als het aantal laag is, zal de gemeente Overijse met inschrijvingen werken. “We merken dat inwoners smachten naar de Druivenfeesten en dat willen we hen ook aanbieden. Het budget is voorzien en we hopen dat veel mensen daarvan zullen genieten”, aldus Van den Wijngaert.