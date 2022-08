Druivenfeesten in Overijse afgetrapt met Druivenstoet

“De Druivenstoet is altijd weer een van de hoogtepunten van de Druivenfeesten”, zegt schepen Leo Van den Wijngaert. “Nieuw dit jaar is de volgorde: we gaan van start met de folkloristische stoet waarin verschillende verenigingen het beste van zichzelf geven. Daarna volgt de reclamestoet met tal van handelaars die hun beste beentje voorzetten.” De toeschouwers konden tijdens de stoet stemmen op hun favoriete praalwagen en zo bepalen welke vereniging naar huis gaat met de publieksprijs ter waarde van 400 euro. In bezoekerscentrum Dru!f loopt een druivententoonstelling en er staan nog tot en met woensdag een hele resem activiteiten en optredens op het programma. Meer info vind je op www.druivenfeesten.be.