Dubbele moord in Kraainem: derde verdachte aangehouden

In de moordzaak rond een vrouw en haar dochter in Kraainem is een derde verdachte aangehouden. Dat laat het parket van Halle-Vilvoorde weten. Het zou gaan om de man die de twee andere verdachten met elkaar in contact zou hebben gebracht.

In het dossier van de dubbele moord die op 24 maart van dit jaar in een woning in Kraainem werd gepleegd, werden vorige week twee personen opgepakt. Ze zijn intussen in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord. In het dossier is nu ook een derde man aangehouden. “Het verder onderzoek heeft geleid tot de identificatie van de tussenpersoon tussen de partner en de uitvoerder van de feiten. Deze persoon, een 36-jarige man uit Libin, zou beide personen met elkaar in contact hebben gebracht. Betrokkene werd gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter”, laat Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde weten.

Magali (46) en Coline (17) werden eind maart met verschillende messteken brutaal om het leven gebracht in een woning in Kraainem. Eén van de verdachten is de 51-jarige partner en stiefvader van de slachtoffers. Hij werd kort na de feiten al opgepakt, maar begin mei opnieuw vrijgelaten. De andere verdachte is een 39-jarige man van Congolese nationaliteit uit Brussel. Hij wordt er van verdacht de feiten te hebben gepleegd in opdracht van de partner en stiefvader van de slachtoffers.