Duboislaan blijft toch open na protest van Sint-Genesius-Rode

In Hoeilaart blijft de Duboislaan, die door het Zoniënwoud loopt, dan toch open in twee rijrichtingen. Het plan was oorspronkelijk om vanaf 18 oktober eenrichtingsverkeer in te voeren voor de werken aan het ecorecreaduct De Priorij. Maar dat gaat niet door na protest van het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode.