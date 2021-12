Duidelijkheid over timing en kostenplaatje afgebrand appartementsgebouw Opwijk

De heropbouw van het afgebrande appartementsgebouw Asbeekhof in Opwijk zal 2,5 jaar duren en bijna 9 miljoen euro kosten. Dat zegt Philippe Quinart, de voorzitter van de Vereniging van Mede-eigenaars in Het Laatste Nieuws. De brand vond plaats begin april. 34 flats zijn nog altijd onbewoonbaar.

Razendsnel verspreidde de brand zich op 9 april in Asbeekhof. In een mum van tijd lagen 8 dakappartementen volledig in de as en raakten in het totaal 34 appartementen onbewoonbaar. Bijna 9 maanden na de brand kunnen bewoners nog altijd niet terug naar huis. Deze week pas is men begonnen met de nodige sloopwerken om het gebouw te kunnen heropbouwen.

Rond de brand loopt intussen een rechtszaak. De verzekeraar van het gebouw dagvaardde intussen een tiental partijen. Philippe Quinart, die zelf jarenlang in Asbeekhof woonde, weet dat het nu wachten op de rechtbank is. Intussen kregen hij en de andere bewoners dus wel meer informatie over de duur van de heropbouw en het kostenplaatje.