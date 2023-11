Duo dat bier verving door water veroordeeld: 500.000 euro aan boetes en schadevergoedingen

Het handeltje van de twee kwam aan het licht nadat verschillende cafés aan de biergigant meldden dat er water in plaats van bier uit de tapkranen kwam. AB Inbev onderzocht of het om een productiefout ging, wat niet het geval was. Daarop nam het een privédetective in de arm, die de feiten kon linken aan een vrachtwagenchauffeur. Voor hij de vaten leverde aan cafés, reed hij om langs loodsen in Grimbergen en Zaventem. Uit gps-gegevens blijkt dat de oplegger daar telkens zo’n uur stilstond. Tijd genoeg om in totaal zo'n 21.000 liter bier uit meer dan 400 vaten over te tappen en die daarna te vullen met water.

Hoeveel de twee overhielden aan het lucratieve handeltje, is niet duidelijk. De drankenhandelaar en chauffeur moeten AB Inbev nu een schadevergoeding van 370.000 euro betalen. Samen met de geldboetes loopt de rekening voor de twee op tot meer dan een half miljoen euro. Ze krijgen ook celstraffen van 14 en 12 maanden.