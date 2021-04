E40 twee nachten dicht tussen Groot-Bijgaarden en Ternat

De E40 gaat vanavond om 21 uur dicht voor alle verkeer en gaat morgenvroeg om 5 uur ter open. Morgenavond volgt dan een tweede nacht. De portieken komen over de volledige breedte van de autosnelweg. Omdat de aannemer in de middenberm de portieken veilig op hun plaats moeten krijgen, zal er ook in de richting van Brussel de nodige verkeershinder zijn. Voor wie vanuit Limburg komt en richting de kust wil, wordt aangeraden om via Antwerpen te rijden. Lokaal verkeer kan omrijden via de Ninoofsesteenweg.

De portieken krijgen dynamische borden waarop verkeersinformatie en maximumsnelheden getoond zullen worden. Ze zijn ook nodig voor de spitsstrook die er binnen afzienbare tijd komt. Daarvoor moet eerst wel nog een brug net voorbij het tankstation van Groot-Bijgaarden afgebroken worden. Die werken beginnen dit najaar.