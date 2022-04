Ecoduct aan Hallerbos krijgt vorm

Er wordt werk gemaakt van een ecoduct aan het Hallerbos in Halle. De brug aan Vlasmarktdreef over de E19 zal straks enkel nog toegankelijk zijn voor dieren, wandelaars en fietsers. Parking 8 in het bos wordt eveneens afgesloten. De bouw van het ecoduct start ten vroegste in de zomer van 2023.

Tot en met 24 april loopt het openbaar onderzoek naar de bouw van het ecoduct aan het Hallerbos in Halle. De Vlaamse overheid trekt 7 miljoen euro uit voor de bouw ervan. Het is de duurste investering in het 'ontsnipperingsplan' van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Het plan bestaat uit 15 projecten waar leefgebieden van dieren met elkaar verbonden worden door de bouw van ecotunnels of ecoducten.

“Momenteel loopt de Vlasmarktdreef dwars door het bos, over de Ring rond Brussel, tot aan een parking in het midden van het bos. Door deze dreef te ontharden, komt er ruimte vrij voor meer bos, wordt het autoverkeer midden in het bos tot een minimum beperkt en komt er plaats vrij voor het ecoduct en een pad voor wandelaars en fietsers”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het ecoduct wordt 65 meter breed: 5 meter voor voetgangers en fietsers, 60 meter voor dieren. De werken zouden volgende zomer starten. “In de eerste fase van de werken zal de huidige brug afgebroken worden. Bij de bouw van de brug zullen er op de snelweg twee rijstroken, in plaats van drie, in gebruik zijn per rijrichting. Daarbij blijft de verkeershinder naar alle waarschijnlijkheid beperkt”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.