Eddie De Block draagt steentje bij aan strijd tegen coronavirus

Eddie De Block is medisch directeur van Cohezio. “Ik ben fier dat ik samen met een team van 17 mensen een stuk kan meehelpen aan de grootschalige studie van professor Pierre Van Damme”, zegt Eddie De Block. “Het team moest samengesteld worden in veertien dagen. Dat was een huzarenwerk. We hebben artsen, verpleegsters, data-inputters, receptionisten en laboranten samengebracht in één team.”

De Block en zijn team staan in voor fase drie in de ontwikkeling van het CureVac-vaccin. “Ons team zal aan 500 mensen een écht vaccin toedienden, de andere 500 vrijwilligers krijgen een placebo”, legt De Block uit. “Het gaat om de laatste fase voor het vaccin op de markt komt. We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk kan gebeuren.”

De studie start op 22 februari. In Brussel en de Rand worden 2.000 vrijwilligers gezocht. “Ze moeten minsten 18 jaar oud zijn en in goede gezondheid zijn”, zegt professor Pierre Van Damme van Universiteit van Antwerpen. “Natuurlijk staat er ook een vergoeding tegenover: de deelnemers moeten vijf keer op visite komen en krijgen 150 euro per visite. De medische visites, waarop onder meer een bloedstaal zal genomen worden, zullen plaatsvinden in Brussel.”

Kandidaat-vrijwilliger? Meer info kan je vinden via www.uantwerpen.be/vaccinetrials-covid-brussel