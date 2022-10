Een jaar na tragische verdrinkingen nog geen aanpassing aan blusvijver

Het is vandaag één jaar geleden dat een jongen van 6 en een man van 44 verdronken in een blusvijver op de OCMW-campus aan de Auguste Demaeghtlaan in Halle. Eén jaar na de feiten is nog altijd niet duidelijk wat er nu met de vijver zal gebeuren.