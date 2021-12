Eerste 100.000 boosterprikken in Halle-Vilvoorde gezet

In Halle-Vilvoorde zijn de voorbije weken al iets meer dan 100.000 boostervaccins gezet. In totaal gaat het om 16% van alle inwoners. Net zoals bij de vaccinatiecampagne dit voorjaar hinkt onze regio ook nu wat achterop in de vaccinatiestrijd.

Eén op de vijf Vlamingen kreeg intussen al een derde prik. In onze regio ligt dat aantal dus iets lager. De Pajotse gemeenten staan het verst: in Gooik en Lennik kreeg al een kwart van de inwoners een boostervaccin. In Machelen en Vilvoorde ligt dat percentage veel lager. Daar kreeg amper één op de tien inwoners al een derde prik. Ook in het voorjaar hinkten de gemeenten lange tijd achterop bij de vaccinatiecampagne. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte weet dat toen aan de jongere bevolking. Ook bij de boosterprikken nu kwamen zij nog niet aan de beurt.

Want het moet gezegd dat vooral 65-plussers, risicopatiënten en het zorgpersoneel hun derde prik al kregen. Anderzijds ligt in de Rand rond Brussel de vaccinatiegraad lager dan in de rest van Vlaanderen, dus geldt dat logischerwijze ook voor de derde prikken. Wel vallen gemeenten als Asse, Affligem en Liedekerke op. Ondanks de hoge graad van vaccinatie eerder dit jaar hebben nu nog maar 10% van de inwoners er hun boostervaccin ontvangen.