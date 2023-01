Eerste aanzet tot masterplan Colomapark

Hoe zal het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw er in de toekomst uitzien? Over die vraag boog het Agentschap Natuur & Bos zich vandaag samen met onder andere de gemeente en wetenschappers. Een internationaal ontwerpteam met architectenbureaus uit Rotterdam en uit Gent diende al een voorstel in. Op basis van dat plan wordt nu een masterplan uitgewerkt.

Het ontwerpteam mocht vanmorgen een eerste ruwe ontwerp van het Colomapark van de toekomst voorstellen. Samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Agentschap Natuur & Bos, biologen en andere experten zullen ze op basis van die input in de komende maanden een masterplan uitwerken. Maar de grote lijnen zijn hier en daar al duidelijk. “Een eerste punt is zeker de ontsluiting. Want ik denk niet dat de hoofdingang in de Sint-Sebastiaanstraat nu de beste hoofdingang is,” legt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (N-VA) uit. Ook toeristen die met de bus komen moeten daarvoor plek krijgen.

Een ander belangrijk punt is uiteraard de bekende rozentuin in het Colomapark. Die tuin zou er in de toekomst wel eens anders kunnen uitzien. “Dat hoeft niet meer de rozentuin volgens het concept van de jaren negentig te zijn,” vindt Desmeth. Mogelijk blijft het park dan niet meer de grootste rozencollectie van Europa in huis hebben. Vreemd, want de meer dan 3.000 soorten zijn net de grote publiekstrekker. “We willen teruggaan naar een basiscollectie, met rozen die heel kwalitatief en interessant zijn, maar we willen vooral een rozencollectie die gecombineerd wordt met andere planten,” aldus projectleider Pieter Foré.

Het park moet ook een fijne plek voor kinderen worden: “we denken aan een nieuwe brug en spelprikkels doorheen het parcours. Kinderen zouden bijvoorbeeld een plant moeten kunnen plukken”, denkt Foré luidop na. Tot slot denkt het ontwerpteam aan een volledig nieuwe lus van paden en een beter waterbufferingssyteem. “Het zal belangrijk zijn om op termijn water voor korte periodes vast te houden, zodat achterliggende woningen gevrijwaard blijven van overstromingen,” legt Foré uit.

Het masterplan met een duidelijke toekomst voor het Colomapark zou tegen de zomer een feit moeten zijn.