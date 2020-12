Eerste Belgische A400M geland op militaire luchthaven Melsbroek

Vandaag is de eerste Belgische A400M geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. In totaal zal Defensie acht toestellen van dit type in gebruik nemen. De vliegtuigen moeten de bekende werkpaarden van de Belgische luchtmacht, de C-130’s, vervangen.

Vorige maand landde al de A400M van het Luxemburgse leger op Melsbroek, vandaag was het eerste exemplaar van het Belgische leger aan de beurt. Het nieuwe toestel is niet alleen groter dan haar voorganger, maar kan ook meer personeel en materiaal transporteren en heeft een groter vliegbereik. Momenteel worden nieuwe loodsen gebouwd om de toestellen in Melsbroek te stationeren en te onderhouden. “De komst van de A400M stelt onze luchtcomponent meer dan ooit in staat de militaire en humanitaire missies van de Belgische Defensie ten volle te ondersteunen”, zegt Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

De A400M kan dienen voor het vervoer van personen, grote hoeveelheden materiaal, voertuigen en humanitaire goederen. "Daarnaast kan het ook ingeschakeld worden om landgenoten te repatriëren, al dan niet gewond. Ook de paracommando’s kunnen uitgebreid gebruik maken van de A400M om hun sprongen uit te voeren", aldus Dedonder.

Foto: © Malek Azoug