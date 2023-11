Eerste editie kunstenfestival GIST lokt 2.000 bezoekers

De eerste editie van het driejaarlijkse kunstenfestival GIST zit erop. De voorbije twee maanden kon je in de Zennevallei genieten van kunst, cultuur en gastronomie. 2.000 bezoekers van over heel Vlaanderen zakten af naar onze regio om al dat moois te zien.

De Zennevallei op de kaart zetten via kunst, theater, muziek en literatuur. Daar moest kunstenfestival GIST voor zorgen. De organisatie blikt tevreden terug. “We kregen tweeduizend bezoekers, niet alleen uit onze regio, maar vanuit heel Vlaanderen,” weet coördinator Silvie Erzeel.



De unieke locaties konden het publiek bekoren. “En we zullen die blijven zoeken,” weet schepen van Cultuur van Beersel Elsie De Greef. “Dat is het net het leuke. We hebben zaadjes geplant om eens niet te gaan eten met vrienden, maar bijzondere locaties in de Zennevallei te bezoeken.”

