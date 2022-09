Eerste herfstprikken gezet in Zaventem

Vandaag gaat de vierde vaccinatiecampagne van start, maar nog niet op alle plekken in onze regio werden al effectief prikken gezet. Een aantal centra, zoals Wemmel en Tervuren, openen later deze week de deuren. In Zaventem wilden ze de start van de vaccinatiecampagne absoluut niet missen. Wij gingen vanmiddag polsen naar de motivatie in de luchthavengemeente.

De Vlaamse overheid heeft een tijdje geleden het licht op groen gezet om alle volwassenen, die een basisvaccinatie kregen, uit te nodigen voor een herfstvaccinatie tegen COVID-19. In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel besmettingen. Daarom wil Vlaanderen de komende weken zoveel mogelijk mensen extra berschermen. “Deze vaccinatiecampagne wordt opnieuw via onze vaccinatiecentra georganiseerd. Een grote onbekende was de goedkeuring van het EMA voor de aangepaste vaccins aan de omikronvariant. Dus het is goed nieuws dat die goedkeuring er is en dat onze campagne kan starten. Zeker voor kwetsbare personen blijft deze herhalingsvaccinatie belangrijk”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

Eerst worden zorgverleners, 65+’ers en personen met verlaagde immuniteit uitgenodigd. Daarna volgen, ook in dalende leeftijd, alle 18+’ers die zich eerder al lieten vaccineren met minstens een basisvaccinatie. Tussen de laatste vaccinatie en de herfstbooster moet een termijn van minimaal drie maanden zitten. De meeste vaccinatiecentra starten in de loop van deze week op, maar in Zaventem begonnen ze vandaag al te prikken.