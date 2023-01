Eerste houthakseldam aangelegd in Roosdaal

In Roosdaal is een allereerste houthakseldam aangelegd ter hoogte van de Eikauterstraat en de Stampmolenstraat. Daar veroorzaakte afspoelend water regelmatig voor water- en modderoverlast op de nabijgelegen gronden.

De eerste houthakseldam kwam er dankzij de samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Roosdaal en een plaatselijke landbouwer. De dam is 60 meter lang en zorgt ervoor dat de modder niet afspoelt en op de akker blijft. ​“In de hoek waar de houthakseldam nu ligt, kwam al het afspoelend water van de twee percelen samen. Daar liep het verder af naar lagergelegen percelen. Zo vormde er zich door de jaren een diepe geul die de stabiliteit van de talud ernaast bedreigde. De afspoeling zorgde voor modderoverlast aan de Stampmolenstraat en via de straat liep het ook door tot in de Bellebeek. Om zowel de modderoverlast als verdere afspoeling aan te pakken, heeft de landbouwer, samen met de provincie en de gemeente, een houthakseldam aangelegd”, zegt Johan Linthout, schepen in Roosdaal. “Deze S-vormige damvertraagt het afstromend water en de modder kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen, werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen. Dat is positief met het oog op bestrijding van verdroging”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.