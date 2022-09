Eerste mantelzorgcafé in Vilvoorde

“Uit onderzoek blijkt dat heel wat mantelzorgers nood hebben aan informatie en advies over de eventuele zorgbudgetten die ze kunnen aanvragen”, legt Sofie Bruyninckx van het zorgbedrijf Vilvoorde uit. “Toch is maar één op de tien mantelzorgers lid van een organisatie die informatie en vormingen aan mantelzorgers geeft.” Het zorgbedrijf Vilvoorde stelde daarom onlangs een mantelzorgcoördinator aan die initiatieven neemt rond mantelzorg. Eén daarvan is het mantelzorgcafé, dat vanmiddag voor de eerste keer plaatsvond in lokaal dienstencentrum De Meer. “Het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, van alle mogelijke achtergronden. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende, of dit ooit gedaan heeft, is welkom. Mantelzorgers kunnen er van elkaar leren, net omdat ze in hetzelfde schuitje zitten. Ze vinden er antwoorden op al hun inhoudelijke en praktische vragen”, zegt Bruyninckx.