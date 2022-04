Eerste minderjarige asielzoekers opgevangen in Dilbeek

Sinds vorige week worden er niet-begeleide minderjarige asielzoekers opgevangen in het nieuwe opvangcentrum van Fedasil in Dilbeek. Er is plaats voor zo’n 50 asielzoekers.

Vorige week arriveerden de eerste minderjarige asielzoekers in Dilbeek. Het gaat onder meer uit vijf jongens uit Afghanistan, allemaal tussen de 12 en 14 jaar. Het centrum in Dilbeek bestaat uit drie leefruimtes. “In elke ruimte kunnen we 17 jongeren onderbrengen. Het is vrij klein en gezellig. We hebben bewust voor een familiaal karakter gekozen”, zegt Karl De Winne van Fedasil. “De kamers is voor twee personen, waardoor de jongeren toch een minimum aan privacy hebben.”

Voor het opvangcentrum in Dilbeek is Fedasil nog op zoek naar sociaal assistenten en spullen voor de nieuwe bewoners. “We zijn voornamelijk nog op zoek naar kledij voor jongeren tussen twaalf en vijftien jaar. Als mensen zaken liggen hebben, mogen ze dat zeker afgeven”, aldus De Winne.