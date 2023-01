Eerste pickleballclub van België opent in Dilbeek

In Dilbeek is de eerste indoor pickleballhal geopend van ons land. Pickleball is een mengeling van badminton, tennis, ping pong en padel en nu al razend populair in de Verenigde Staten. De pickleballclub opent tijdelijk in het voormalige vaccinatiecentrum in Dilbeek, telt vijf indoor velden en heet Sportaculair.

In de Verenigde Staten spelen meer dan 5 miljoen sportliefhebbers al pickleball, maar in ons land staat de sport in haar kinderschoenen. “Je speelt de sport met een veredelde broodplank,” legt pickleballfan Tom Vankemmel uit. “Het is licht materiaal, met een fijn handvat. Verder gebruik je een geel balletje met luchtgaten in zodat het goed kan zweven.”

Pickleball speel je 1 tegen 1 of in duo. Je moet drie sets winnen door telkens 11 punten te scoren. De sport is vrij toegankelijk en vergt geen voorkennis.