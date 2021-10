Eerste tentoonstelling in Kerk van Rossem in teken van Allerheiligen

Vanaf morgen kan je in Rossem in Meise naar een bijzondere tentoonstelling gaan kijken. Niet zozeer de tentoonstelling zelf, maar vooral de locatie is opmerkelijk. De plaatselijke Sint-Medardus en Sint-Gildarduskerk zal namelijk dienst doen als tentoonstellingsruimte. De kerk heeft als eerste in Meise dan ook officieel een nevenbestemming gekregen als tentoonstellingskerk. De expo staat in het teken van Allerheiligen.

In de zijbeuken en zelfs tot achter het altaar vind je kunstwerken in de parochiekerk van Rossem. Dat zal vanaf nu vaker gebeuren. “De vieringen blijven, want dat is de hoofdbestemming van de kerk,” legt Gust De Bondt, de voorzitter van de Kerkfabriek Rossem uit. “Maar nu is er dus ook de nevenbestemming als tentoontstellingsplek. Daarvoor gaan we de kerk ook restaureren.”

Het thema van de tentoontstelling is lijden, sterven en verrijzenis. Een thema dat past bij deze periode van Allerheiligen. Er zijn onder meer werken van Willy Kerremans, Jozef Van Schel en Paul Gregoir. De expo opent vanavond officieel en is telkens van donderdag- tot en met zondagnamiddag 14 november te bezichtingen.