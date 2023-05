Eigenaar lapt afbraakverbod van modernistische woning aan zijn laars: "Er is helaas onherstelbare schade"

Voor de tweede keer in een paar dagen is de politie moeten tussenbeide komen aan de fameuze modernistische architectenwoning op de Vaartdijk in Hofstade. Er is beroep tegen de sloopvergunning hangende maar ondanks een eerste waarschuwing vrijdag zijn er dinsdag toch al ingrijpende werken uitgevoerd. Die werden stilgelegd maar de schade is nu al onherstelbaar.

De sloop van de woning van de hand van architect Roger De Winter uit 1956 zorgt al een poos voor commotie. De woning ‘Vaeck’ staat al een tijdje leeg en is onbewoonbaar verklaard. De gemeente heeft recent een tijdelijke sloopvergunning afgeleverd maar daartegen kwam heel wat protest los. Er werden ruim 4.000 handtekeningen verzameld en verschillende bezwaarschriften ingediend. Twee daarvan zijn er ontvankelijk verklaard en dus is de sloopvergunning opgeschort tot wanneer de deputatie zich over het beroep heeft uitgesproken.

Afgelopen vrijdag kwam de politie al ter plekke omdat er werken werden uitgevoerd. Het bleek te gaan om asbestverwijdering en die gebeurde volgens de gemeente wel degelijk reglementair.

Dinsdag werd echter de sloophamer bovengehaald in de vorm van een grote kraan. Paul De Winter (69), de zoon van de architect, is er het hart vanin. “De woning is nog niet helemaal afgebroken, maar er is wel onherstelbare schade”, zucht hij. “Het dak staat er nog maar hele vleugel is weg. De werken zijn stilgelegd maar ondertussen is het toch allemaal gebeurd... De politie heeft de eigenaar ook gevraagd om de imposante kraan weg te halen. Het is nu wel helemaal een bouwval. De site werd helemaal afgesloten want het zou gevaarlijk kunnen zijn voor spelende kinderen. Het is bizar allemaal. De eigenaar wist nochtans dat hij niks mocht doen. In theorie is er nog iets aan te doen maar dat gaat dan heel veel geld kosten om het terug te herstellen in de oorspronkelijke staat. Dat zou uiteraard voor rekening van de eigenaar zijn. Het is nu in feite aan de provincie om te reageren.”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA ) laat weten dat ze ‘not amused’ is met wat er gebeurd is. “Vrijdag ging het nog over milieutechnische kleinigheden, met name asbestverwijdering”, reageert ze. “Tot daar aan toe, maar nu gaat het om serieuze afbraakwerken en dat kan uiteraard niet. De eigenaar was nochtans duidelijk verwittigd. Hij had ook beloofd dat hij niks meer ging doen. Wij hebben de stillegging van de werken bevolen. Er mag niet voortgewerkt worden tot er een definitieve uitspraak is vanwege de deputatie.” Of en welke gevolgen er zullen zijn voor de eigenaar is niet helemaal duidelijk. “Of we daar administratieve sancties kunnen aan vasthangen, moeten we nog eens bekijken.”

Volgens gedeputeerde Tom Dehaene is het wel degelijk de gemeente die desgevallend moet optreden. “De provincie heeft hierin geen handhavingsbevoegdheid. Wat het dossier zelf betreft: het beroep wordt voorbereid door onze diensten. Wellicht zal er een hoorzitting georganiseerd worden en daarna neemt de deputatie een beslissing. Daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen.”