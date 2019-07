Eigenaar The Leaf tekent intentieovereenkomst om Nederlandstalig karakter te bewaren

Het gemeentebestuur van Ternat en Redevco, de eigenaar van shoppingcentrumThe Leaf, hebben een overeenkomst ondertekend om het Nederlandstalig karakter van het winkelcomplex te bevorderen. Sinds de opening van The Leaf eind vorig jaar kwamen al verschillende klachten binnen in verband met het gebruik van het Frans en Franstalige reclame.

Winkelmedewerkers die in het Frans communiceren, reclame via Facebook in het Frans en Franstalige aankondigingen in de winkels. Het zijn een paar van de klachten die bezoekers aan The Leaf de voorbije maanden lieten noteren. Volgens de wet allemaal zaken die niet verboden zijn, maar Ternat maakte van bij de opening duidelijk dat het wil waken over het Nederlandstalig karakter van de gemeente.

Daarom sloot Ternat vandaag een intentieverklaring af met Redevco, de eigenaar van het winkelcentrum. Daarbij engageert Redevco zich om alleen in het Nederlands te communiceren. Het roept de huurders van winkels in The Leaf op om hetzelfde te doen. Ook de bewegwijzering naar het winkelcomplex zal enkel in het Nederlands gebeuren. Redevco wil vervolgens ook onderzoeken hoe kan worden samengewerkt met Ternatse verenigingen.