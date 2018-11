Einde aan Europees avontuur Halle-Gooik

In het Futsal speelde Halle-Gooik gisteren in Litouwen zijn derde en laatste partij in de eliteronde van de Champions League. Na twee wedstrijden stond Halle-Gooik tweede in de poule. Enkel de eerste van de poule stoot door naar de final four en dus moest Halle-Gooik winnen van het Sloveense Dobovec om daarna te hopen op verlies van de Champions League-winnaar van de voorbije twee seizoenen.

De Pajotten startten hun wedstrijd goed en konden meteen een 1-0 op het bord knallen. Tegenstander Dobovec stond echter paraat om meteen in de tegenaanval te gaan en deed dat ook. Lang duurde het niet voor er een 1-1 op het bord verscheen. De Sloven bleven gaan. Bij de rust stond het 3-2.

Ook in de tweede helft voelde Dobovec dat de overwinning er zat aan te komen. De Slovenen bleven gaan. Eindstand: 5-4. Halle-Gooik verliest zijn derde en laatste partij van de eliteronde in Litouwen. Manager Lieven Baert kon er niet mee lachen: “Ik denk niet dat we onze beste match gespeeld hebben. Ik denk zelfs dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben. Van een Sloveense ploeg als deze, mogen we geen vijf goals tegen krijgen.”

Inter Movistar won zijn laatste wedstrijd en is daardoor de ongeslagen winnaar van de poule. Dobovec is tweede, Halle-Gooik eindigt door de nederlaag uiteindelijk derde. Enkel de poulewinnaar stoot door naar de final fout en dus eindigt het Europees avontuur voor Halle-Gooik in de eliteronde.