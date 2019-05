Het einde van de werken aan de Edingsesteenweg in Gooik zijn in zicht. Tegen het einde van volgende week moeten de tijdelijke verkeerslichten weg zijn. Dat bevestigt burgemeester Michel Doomst.

Einde werken Edingsesteenweg in zicht

Aan de Edingsesteenweg is de Watergroep sinds april druk in de weer met het aanleggen van een nieuwe waterleiding. Het verkeer moet er al die tijd over één rijstrook. Iets wat vooral tijdens spitsuren vertragingen met zich meebrengt. Zo staat er soms honderden meters file.

"Het einde van de werken is in zicht. De aannemer voorziet de weg nu vrijdag van een nieuwe onderlaag asfalt. Volgende week dinsdag of woensdag volgt de bovenlaag. Tegen het einde van volgende week moeten de lichten weg zijn," zegt burgemeester van Gooik Michel Doomst.