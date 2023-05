Eindelijk nog eens een thuismatch voor Affligemnaar Bert Lams

Vanavond treedt Affligemnaar Bert Lams voor het eerst in jaren nog eens op in zijn thuishaven. De gitarist woont en werkt al jaren in Amerika, waar hij ooit deel uitmaakte van The League of Crafty Guitarists van de legendarische gitarist Robert Fripp. Later richtte hij het populaire California Guitar Trio op.

Na dertig jaar optreden in het buitenland staat Bert Lams nog eens op een podium in Affligem. Eerst was het Gildenhuis geboekt, maar dat bleek al snel te klein. En dus speelt Lams vanavond in zaal Sanderus in de Bellekouter. “Ik was aangenaam verrast”, reageert Bert Lams. “Het voelt heel fijn dat zoveel vrienden, kennissen en andere Affligemnaren mij nog eens aan het werk willen zien.” Een reportage zie je vanavond in ons nieuws.