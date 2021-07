Elia stopt 15 kilometer elektriciteitskabel onder de grond in Halle

Het volledige traject tussen de hoogspanningstations van Buizingen en Tubize is bijna 15 kilometer lang. De bestaande hoogspanningslijn is bijna einde levensduur en dus is vernieuwing broodnodig. De werken gebeuren in verschillende fasen, waardoor de hinder beperkt zal blijven.

“Onder drukke wegen en kruispunten wordt met gestuurde boringen gewerkt. Hierdoor blijft de impact op het verkeer beperkt. Tijdens de werken zullen buurtbewoners steeds elektriciteit hebben”, garandeert Pieter Verlaak van Elia. “Met de ondergrondse elektriciteitskabels zorgen we ervoor dat de bevoorrading van elektriciteit in de regio gegarandeerd blijft wanneer we de bestaande hoogspanningslijn in 2024 uit dienst nemen en afbreken.”

Vanaf 2024 zullen in totaal 29 hoogspanningsmasten worden afgebroken. “Hierdoor zal de ruimtelijke kwaliteit van Halle en Tubeke gevoelig verbeteren”, aldus Pieter Verlaak.