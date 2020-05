Elia stopt hoogspanningslijn in Buizingen onder de grond

Elia start in het voorjaar van 2021 met werken aan de hoogspanningslijn tussen Buizingen en Tubeke, in Waals-Brabant. Daarbij wordt bijna 15 kilometer van het hoogspanningsnet onder de grond gestopt. Eenmaal die kabel actief is, worden boven de grond heel wat masten en bekabeling afgebroken.

Op Vlaams grondgebied zal zo'n 9 kilometer onder de grond worden gestopt. "Het project omvat de aanleg van een ondergrondse kabel met een spanningsniveau van 150 kV en de afbraak van een bovengrondse luchtlijn over een lengte van 14,7 kilometer", Carolien Pouleyn van Elia. "De hoogspanningslijn wordt afgebroken omdat het einde van haar levensduur nadert."

Bedoeling is dat de aanleg van de kabel in het voorjaar van 2021 starten en zo'n twee jaar duren. "Eenmaal de ondergrondse kabel in dienst is, wordt bovengronds de hoogspanningslijn afgebroken. Daarbij worden 29 masten afgebroken waarvan 18 op het grondgebied van Halle. Die afbraak zal wel pas ten vroegste in 2024 kunnen starten", aldus Pouleyn.

Het project bevindt zich vandaag in de vergunningsfase. Door de coronamaatregelen kan Elia geen infosessies geven. Via een filmpje wil de netbeheerder de bevolking informeren. Het openbaar onderzoek is gestart op 4 mei en loopt 30 dagen. Het dossier kan ingekeken worden op het stadhuis in Halle of digitaal via het Omgevingsloket.

Foto: Elia