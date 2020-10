De Abdij van Grimbergen is in rouw. Vannacht is emeritus abt Piet Wagenaar overleden. De Nederlander leidde 22 jaar de abij. Wagenaar werd 91 jaar.

Piet Wagenaar werd geboren in het Nederlandse Westwoud en vond in 1952 zijn weg naar de Abdij van Grimbergen. In 1966 werd hij benoemd tot pastoor van Grimbergen en werd ook eerste deken van het pas opgerichte dekenaat Grimbergen. In 1982 kreeg hij de leiding over de Abdij van Grimbergen. In 2004, toen Wagenaar 75 jaar werd, werd hij opgevolgd door de huidige abt Erik De Sutter.

Foto: Abdij van Grimbergen