Energieminister Van der Straeten staat nog altijd achter komst gascentrale Vilvoorde

Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) vindt dat energieproducent Engie alles op alles moet zetten om toch een nieuwe gascentrale te bouwen in Vilvoorde. Van der Straeten zegt dat na een gesprek met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Die weigerde de vergunning voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde.

De komst van de gascentrale in Vilvoorde is uiterst belangrijk om de sluiting van de kerncentrales in 2025 op te vangen. Van der Straeten sprak met Demir en die laatste laat verstaan dat Engie altijd een nieuwe aanvraag mag indienen. Van der Straeten vindt dat er druk moet gezet worden op Engie om dat te doen. Ook de topman van hoogspanningsnetbeheerder Elia, Chris Peeters, verwacht dat Engie verantwoordelijkheid neemt. Wat de stroomproducent van plan is, is voorlopig niet geweten.

Ondertussen werkt Federaal energieminister Van der Straeten aan alternatieven voor Vilvoorde, maar daar wil ze nog niets over kwijt.

(BRON: Het Nieuwsblad)