Engie geeft gascentrale in Vilvoorde niet op

Engie wil zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. Dat zegt het energiebedrijf in een brief aan eerste minister Alexander De Croo.

Vorige maand weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de bouw van de gascentrale in Vilvoorde. In een open brief maakt Engie zich zorgen over de moeilijkheden om het verkrijgen van een vergunning. “Dat terwijl de adviezen van de bevoegde regionale en provinciale administraties wel positief waren”, klinkt het in de brief. “We blijven vastberaden om dit project uit te voeren, met een zo klein mogelijke impact op het milieu.”

Engie geeft de gascentrale in Vilvoorde dus niet op. Het bedrijf onderstreept in de brief het belang van de centrale. “We willen dan ook zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag indienen en we hebben de steun nodig van de overheden om dit proces zo spoedig mogelijk te doorlopen”, staat te lezen in de brief.