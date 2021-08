Engie/Electrabel in beroep tegen geweigerde vergunning gascentrale Vilvoorde

Energiebedrijf Engie/Electrabel gaat in beroep tegen de geweigerde vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. De centrale zou mee de sluiting van de kerncentrales moeten opvangen.

De provincie Vlaams-Brabant weigerde de vergunning voor de gascentrale te veel stikstof, CO2 en ammoniak zou uitstoten. Eerder gaf de administratie van de provincie en de stad Vilvoorde groen licht, maar het provinciebestuur zette dus de hakken in het zand. Engie/Electrabel is het niet eens met de argumentatie en gaat in beroep. Het dossier komt nu terecht bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze verklaarde eerder al dat ze de vergunning van de gascentrale niet zomaar zal goedkeuren.

Demir ontkent wel met klem dat haar partij N-VA een politiek spel speelt met de gascentrale in Vilvoorde. N-VA - ook op provinciaal niveau in de meerderheid - is een koele minnaar van de geplande kernuitstap. De nieuwe centrale in Vilvoorde moet die uitstap mee mogelijk maken. De geweigerde vergunning dwarsboomt dan ook de plannen van de federale overheid.