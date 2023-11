Ere-burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck stopt als voorzitter van het FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos. Tijdens zijn bestuursperiode evolueerde het Museum Felix De Boeck naar het FeliX Art en Eco Museum dat vandaag op veel erkenning kan rekenen tot ver buiten de landsgrenzen. De voormalige burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck is nu bijna zeventig en hij vindt dat er een nieuwe wind mag waaien door het museum. Hij geeft de leiding van het museum door aan zijn gemeentegenoot Karel Breda.

Gisteren woonde Luc Deconinck voor de laatste keer de algemene vergadering bij van het FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos. Deconinck werd in 2005 voorzitter van vzw De Rand en het was toen traditie dat die meteen ook het voorzitterschap van het museum in Drogenbos op zich nam. Achttien jaar lang timmerde hij, samen met directeur Sergio Servellón, aan een lange weg.

Luc Deconinck, ere-voorzitter FeliX Art & Eco Museum: “We zijn vertrokken met een heel monografisch museum waar een vaste collectie van de werken van Felix De Boeck te zien was, eigenlijk vrij statisch. Na een aantal jaren heeft zo’n vaste collectie, in dezelfde presentatie, zijn bezoekersaantal gehad. De mensen komen daar één keer naartoe, maar geen twee of drie keer. Dus er was achttien jaar geleden een nieuw elan nodig en we hebben dat kunnen geven.”

Het museum ontwikkelde een artistiek beleid vertrekkende vanuit de abstracte avant-garde uit het interbellum en tegelijkertijd werd ook de site met de erfenis van de schilder-boer Felix De Boeck ontwikkeld tot een eco-belevingscentrum. Na corona zakte het museum in een financiële crisis. Voorzitter Luc Deconinck trok aan de alarmbel en riep om structurele steun.

“Ik moet zeggen dat we gehoor gevonden hebben bij onze overheden. De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Rand, de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant hebben elk op hun manier hun steentje bijgedragen en we zijn hen daar bijzonder dankbaar voor.”

De nieuwe voorzitter is de gerenommeerde restauratie-architect Karel Breda en die erft dus een financieel gezonde instelling van zijn voorganger. Directeur Sergio Servellón deed ongeveer gelijktijdig met Luc Deconinck zijn intrede in het museum in Drogenbos. Al die jaren vormden ze een onvermoeibaar en krachtig tweespan.

Sergio Servellón, Directeur FeliX Art & Eco Museum: “Hij is een ruggengraat geweest van onze werking en ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor omdat hij altijd kunst en cultuur heeft vooropgesteld en op een menselijke manier altijd is omgegaan met het team.”

Luc Deconcnk laat het FeliX Art & Ecomuseum niet verweesd achter, hij blijft nog zetelen in de algemene vergadering van het museum.

