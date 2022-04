Erfgoeddag zet onderwijs in de kijker

De 21ste editie van de Erfgoeddag zoomt in op het onderwijs door de jaren heen. In Vlaanderen en Brussel zijn er maar liefst 1.100 activiteiten naar aanleiding van Erfgoeddag. In de Sint-Victorschool in Dworp kan je bijvoorbeeld ‘Bij de zusters op de schoolbanken’ ontdekken welke rol vrouwelijke religieuzen speelden in de Beerselse scholen. In Jezus-Eik toont de expo ‘Van schoolbord tot toetsenbord’ in gemeenschapscentrum de Bosuil de geschiedenis van de dorpsscholen en kan je ook een klasje bezoeken met oud schoolmateriaal. In Asse word je in gemeentelijke basisschool ‘De Schatkist’ in de Mollestraat nostalgisch bij het zien van stencils, inktpotten, pennendozen en oude klasfoto’s. Het volledige programma van Erfgoeddag vind je op www.erfgoeddag.be.