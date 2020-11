Ergotherapeut An doet oproep: "Betaal onze zorg terug aan patiënten"

We ontmoeten An bij Emmy, die revalideert van COVID19. Ze is vandaag nog altijd enorm vermoeid door haar besmetting met het coronavirus. “Een ergotherapeut probeert dan structuur te brengen in het dag- en weekschema van de revaliderende persoon. Hoe steken ze hun was in? Hoe drogen ze het makkelijkst hun haar? Dat soort zaken. Ik zoek dan naar oplossingen om de taken te vergemakkelijken. Het gaat soms om kleine dingen met een grote impact”, zegt therapeut An Cleuren uit Kampenhout.

Als An langskomt duurt een sessie een uur. Dat kost gemiddeld 50 euro. Een groot nadeel is dat personen die in hun thuissituatie ergotherapie nodig hebben, geen recht hebben op een terugbetaling. Daarom luidt An de alarmbel via een actie. “Ik wil mensen uit Kampenhout, drie ex-coronapatiënten, gratis therapie geven. Gewoon om een statement te maken. Ik hoop dat de overheid dit hoort en dat ze met ons aan tafel wil zitten om de terugbetaling in orde te brengen voor de patiënten”, besluit An.

Ergotherapie Vlaanderen vraagt al een tijdje overleg met het RIZIV. Tot op vandaag is dat gesprek er niet gekomen.