Eric Van Rompuy weigert Grootkruis in de Orde van Leopold II: “Ik wil niet geassocieerd worden met een massamoordenaar”

Voor zijn jarenlange dienst in het parlement wordt Eric Van Rompuy binnen enkele dagen bevorderd tot Grootkruis in de Orde van Leopold II. Maar de voormalige cd&v-politicus uit Zaventem weigert die erkenning. “Dat die erkenning verbonden is met Leopold II, vind ik zeer spijtig. Ik wil niet geassocieerd worden met een massamoordenaar.”

40 jaar lang wijdde Eric Van Rompuy zijn leven aan de politiek. Voor zijn werk zou hij het Grootkruis in de Orde van Leopold II krijgen, één van de hoogste koninklijke erkenningen. “Moest dat in de Orde van Filip, Albert of Boudewijn zijn, zou ik mij vereerd voelen. Maar ik snap niet dat het Belgische koningshuis zich nog associeert met Leopold II. Die man heeft gruweldaden begaan in Congo. Ik wil niet dat mijn jarenlange inspanningen voor de politiek geassocieerd worden met zo’n verwerpelijk figuur, een massamoordenaar.”

Eric Van Rompuy heeft daarom ook Wouter De Vriendt, die de Congo-commissie in het federaal parlement voorzit, aangeschreven. “Hij heeft mij gelijk gegeven en pleit ervoor om de erkenning uit te stellen. Die zouden normaal uitgereikt worden op 30 juni, op dezelfde dag dat Congo zijn onafhankelijkheid viert. Het is de bedoeling om te wachten tot na de conclusies van de commissie”, aldus Van Rompuy.

Van Rompuy wil dat de vermelding naar Leopold II weggelaten wordt. Hij vindt wel dat andere erkenningen kunnen doorgaan. “Maggie De Block wordt bijvoorbeeld Commandeur in de Leopoldsorde, dat moet kunnen. Maar die expliciete verwijzing naar koning Leopold II in de Ordes moet geschrapt worden”, besluit Van Rompuy.