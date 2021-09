Euro Volley Center slaat nieuwe weg in: “Totaalpakket aanbieden aan bedrijven en verenigingen”

Het Euro Volley Center is al jaar en dag de plek waar de beste volleybaltalenten van ons land worden opgeleid in de topsportschool, maar slaat nu een nieuwe weg in. “We willen een uniek concept brengen, een totaalpakket gebaseerd op de slogan een gezonde geest in een gezond lichaam”, zegt Jan Jodts, die het project in goede banen zal leiden. “Mensen moeten hier inspiratiesessies van Dominique Baeyens kunnen volgen of een sessie van bondscoach Gert Vande Broek rond zelfsturende teams. Dat kunnen ze dan combineren met een activiteit in het volleybalcentrum of een wandeling in het nabijgelegen Drie Fonteinenpark.”

Verder wil het Euro Volley Center met het maatschappelijk project ‘Delen is Vermenigvuldigen’ jongeren uit de buurt de kans geven om risicoloos te ondernemen en hun competenties te ontwikkelen. “Een aantal ondernemers voorzien een startkapitaal om de sportsbar in te richten en op te starten. De kandidaten om die open te houden zullen gecoacht worden op vlak van interieur, horeca en ondernemen”, aldus Jodts.

De winnaar zal daarna de sportsbar effectief mogen uitbaten. De opening is begin 2022 voorzien. De overige kandidaten zijn door hun coaching begeleid naar een mooie toekomst. Ook de toekomst van het Euro Volley Center zelf oogt overigens mooi. "Tegen 2023 komt er een nieuwe sporthal van drie speelvelden groot en twee beachvolleybalterreinen. De nieuwbouw moet het nieuwe elan van het Euro Volley Center mee versterken”, besluit Jodts.