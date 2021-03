EuroMillions-miljonair kocht lotje in Wezembeek-Oppem

In de Delhaize aan de Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem won een speler 2.294.703 euro en 80 cent. Het is een mannelijke bediende uit Vlaams-Brabant die sinds zijn 18de voor 2,5 euro meespeelt per Lotto-en de EuroMillions-trekking. Hij kocht hier een Quick Pick-biljet voor de recordjackpot van 210 miljoen euro. Hij ging niet aan de haal met die superpot maar met 2,5 miljoen in rang 2 mag hij toch ook al een spreekwoordelijk gat in de lucht springen.

De fortuinlijke winnaar heeft de Nationale Loterij laten weten dat hij een deel van zijn winst op z'n spaarrekening gaat zetten en een deel gaat schenken aan goede doelen. Verder plant hij een mooie reis met zijn hele familie naar Oostenrijk of de Grand Canyon in de VS. Maar dat zal nog eventjes moeten wachten want tot nader order geldt ook voor miljonairs een verbod op niet-essentiële reizen...