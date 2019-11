Europees avontuur Halle-Gooik is voorbij

FP Halle-Gooik is uitgeschakeld in de Futsal Champions League. Het verloor nu ook zijn tweede wedstrijd in de eliteronde en kan zich niet meer plaatsen voor de final four.

In de tweede wedstrijd, bij de Russische grootmacht en landskampioen KPRF, beten de Pajotten flink van zich af. Bij de rust stond het 1-1, dankzij een Pajots doelpunt van Valentin Dujacquier. In de tweede helft moest Halle-Gooik alsnog zijn meerdere erkennen in de Russen. Het werd 2-1. Eerder deze week had FP Halle-Gooik ook zijn eerste partij in de elite round verloren van de Sloveense kampioen Dobovec.

Morgen volgt nog de derde en laatste match tegen Mostar uit Bosnië en Herzegovina. Meer dan een eerredder zit er echter niet meer in, want met 0 punten uit 2 wedstrijden is de Final Four voor de Pajotten niet meer haalbaar. (Foto: FB Fp Halle Gooik)