Europese kwalificatie voor Halle-Gooik

Verliezen tegen KB Paris was geen optie, want dan zou Halle-Gooik zo goed als zeker naast Europese kwalificatie grijpen. Maar Halle-Gooik maakte indruk in zijn tweede wedstrijd. Het won overtuigend met 9-4: De Bail was uitblinker met drie doelpunten, Diogo en Grello scoorden elk twee keer Leitao en Galán Carsi hielden het op één doelpunt.

In de andere wedstrijd in sportcomplex De Bres speelde FC Barcelona 1-1 gelijk tegen Benfica Lissabon. Beide clubs tellen in de stand vier punten, Halle-Gooik staat derde met een punt minder. KB Paris is laatste met nul punten en zijn dus uitgeschakeld. Zaterdagavond neemt Halle-Gooik het in zijn derde wedstrijd op tegen FC Barcelona.

Foto Pajot Sport / Wim Walravens