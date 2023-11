Europese Mucoweek: Caroline (38) uit Zaventem vertelt over haar 'onzichtbare' ziekte

Het is deze week de Europese Mucoweek. Mucoviscidose is een genetische aandoening die de slijmen in de longen, keel en darmen te dik maakt. Caroline Goossens uit Zaventem zou volgens artsen door de ziekte maar 5 jaar oud, maar ze is nu 38 en een trotse mama. Makkelijk is dat niet, want de ziekte brengt elke dag moeilijkheden en zorgen met zich mee. Bovendien heerst er nog altijd een taboe rond die ‘onzichtbare’ ziekte. Daarom doet Caroline haar verhaal.