Evenepoel stapt uit koers en wordt geen wereldkampioen wielrennen

Evenepoel zei het vrijdag nog in het nieuws op RINGtv: het parcours van het WK wielrennen is niet zijn ding. Te lang en slecht weer, twee zwakke punten van de 19-jarige renner. Vandaag zou hij dan ook ten dienste van kopman Philippe Gilbert rijden. Zo geschiedde en toen Gilbert in de eerste ronde zwaar ten val kwam, wachtte Evenepoel hem op en deed hij er alles aan om Gilbert opnieuw in de wedstrijd te krijgen.

Alle inspanningen ten spijt, het mocht niet baten. Gilbert stapte uit de koers en even later deed Evenepoel hetzelfde.